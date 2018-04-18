Нарушения технологии и качества монолитных работ выявили при проверке реконструкции комплекса «ГЭС-2»

Нарушения по технологии и качеству производства монолитных работ выявлены при проверке реконструкции многофункционального комплекса «ГЭС-2» в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Олега Антосенко.

«Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку на строительстве многофункционального комплекса «ГЭС-2» в центре Москвы . По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. В результате проверки многофункционального комплекса на Болотной набережной выявлены нарушения по технологии и качеству производства монолитных работ», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.

В пресс-службе пояснили, что объект возводится по адресу: Болотная набережная, вл. 15, корп. 1, 2, 4, стр. 6-8 (ЦАО). Застройщик — ООО «ГЭС-2», генеральный подрядчик — ООО «Велесстрой». Утвержденным проектом предусмотрена реконструкция многофункционального комплекса общей площадью 38,8 тыс. кв. м. В обновленном здании бывшей электростанции разместится арт-центр с выставочными залами, библиотекой, книжным магазином, кафе и аудиторией на 350 мест. Срок завершения работ — декабрь 2018 г. Как уточняется, в настоящее время ведутся работы по устройству монолитных конструкций подземной автостоянки, а также работы по усилению конструкций существующих зданий.

«За допущенные нарушения в отношении генподрядчика «Велесстрой» возбуждено административное производство, оформлены протоколы об административных правонарушениях и наложены штрафные санкции на сумму 440 тыс. руб., выдано предписание об их устранении. Комитетом установлен контроль за устранением нарушений в кратчайшие сроки», — заключил О. Антосенко.