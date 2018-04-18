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Китайцы приступили к массовому производству дождей
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Китайцы приступили к массовому производству дождей 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Китае началось тестирование системы управления погодой. Чтобы избежать проблем с дефицитом воды, в стране намерены дополнительно «вырабатывать» 10 миллиардов тонн осадков с помощью «дождетворителей». Последние представляют собой камеры сгорания твердого топлива, поставляющие в атмосферу йодид серебра, конденсирующий в воздухе влагу и создающий таким образом дождевые облака, передает "Уралинформбюро".
Десятки тысяч печей построят на Тибетском плато, охватив площадь втрое больше, чем Испания — 1,6 миллиона квадратных километров. Они будут получать информацию с 30 небольших метеорологических спутников, следящих за муссонами над Индийским океаном. Кроме того, для максимального эффекта планируется дополнительно «засевать» облака йодидом серебра с помощью авиации, беспилотников и артиллерии, пишет South China Morning Post.
Более 500 горелок уже работают на горных склонах в Тибете и Синьцзяне, где берут начало такие значимые для Азии реки, как Хуанхэ, Янцзы, Меконг и Брахмапутра.
Разработчик проекта China Aerospace Science and Technology Corporation возглавляет и другие амбициозные национальные программы, включая лунную разведку и строительство космической станции.
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