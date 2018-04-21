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Программы по сохранению природы Чукотки представили в ООН
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Программы по сохранению природы Чукотки представили в ООН 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 21 апреля. Программы по сохранению природы и биоразнообразия Чукотки представили в Нью-Йорке на постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.
"Начальник управления по делам коренных малочисленных народов Чукотки Елена Евтюхова на заседании акцентировала внимание на том, что задача по сохранению окружающей природы и биоразнообразия является приоритетом для региона. Так, на Чукотке приняты специальные программы, в частности, по созданию особо охраняемых природных территорий. Сейчас в регионе их 28. Также особое внимание уделяется контролю за соблюдением норм экологического и природоохранного законодательства деятельностью действующими добывающими предприятиями", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Евтюхова сообщила, что на Чукотке принят закон об общественном экологическом контроле. С целью обеспечения популяции белого медведя реализуется региональная программа «Вселенная белого медведя». Также важным направлением работы является ликвидация и утилизация бочкотары и металлического лома.
"Для нас главное, что жители чувствуют поддержку и готовность к продолжению совместной работы по дальнейшему социально — экономическому и культурному развитию как с органами власти, так и с горнодобывающими компаниями. Мы должны и дальше идти к партнерству через достижение понимания. Продолжить эффективно и рационально использовать земли, как самое ценное и богатое наследие наших предков, которое необходимо бережно хранить", — отметила Евтюхова.
В работе постоянного форума по вопросам коренных народов в Нью-Йорке принимают участие представители коренных малочисленных народов России. Всего на мероприятии собралось около 500 представителей разных стран. Основная тема дискуссий этого года: «Коллективные права коренных народов на земли, территории и ресурсы». Завершится сессия 27 апреля.
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