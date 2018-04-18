Автомобилистка из Пензы потеряла деньги при покупке запчастей в Интернете

За помощью к пензенским правоохранителям обратилась 42-летняя жительница областного центра. В заявлении горожанка указала, что стала жертвой Интернет-мошенников. По словам пензячки, на одном из сетевых ресурсов она заказала запчасти для автомобиля марки «Nissan Almera». Стоимость Интернет-покупки составила 6 600 рублей. Через некоторое время на ее телефон позвонил незнакомый мужчина: он подтвердил наличие отобранных запчастей и попросил сообщить адрес электронной почты.

«В ходе переписки с незнакомцем, приславшим фотографии запчастей, заявительница договорилась о приобретении товара при условии предоплаты. Следуя инструкциям неизвестного, она перечислила на банковскую карту 3 300 рублей, но товар не получила. Полицейским гражданка пояснила впоследствии, что знала о подобных способах обмана», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области

По факту Интернет-мошенничества проводится проверка. Стражи порядка устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления.