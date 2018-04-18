РЭЦ и РЖД Логистика планируют сотрудничать в сфере развитии экспорта российских товаров

По его словам, РЭЦ сегодня дает грузоотправителям серьезные преференции, компенсируя им часть транспортных затрат. «Мы столкнулись в пролом году с тем, что грузоотправители просто не знали, как получить субсидии от Центра, и приходилось объяснять принцип работы этого механизма, что нужно сделать для того, чтобы получить субсидию от РЭЦ. А также какие документы нужно предоставить. РЭЦ дает возможности для отправки экспорта, мы же, в свою очередь, готовы предоставить грузовую базу и сервис по погрузке и по доставке. Я думаю, что это именно та синергия, которую и ждет рынок для того, чтобы развивать наш экспортный потенциал», — заключил он.