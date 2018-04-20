Лавров обсудит с главой МИД Австрии энергодиалог, отношения с ЕС и ситуацию в Сирии

В МИД РФ подчеркивают, что несмотря на непростой внешний фон, отношения двух стран «развиваются в позитивном ключе, носят характер зрелого, доверительного партнерства, устойчивого к колебаниям политической конъюнктуры». «Серьезные проблемы между странами отсутствуют. Поддерживается активный диалог между парламентами и министерствами, налажено взаимодействие по межрегиональной линии», — отметили в дипведомстве.

В конце февраля в Москве состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем , причем визит главы австрийского правительства стал его первой зарубежной поездкой за пределы ЕС после вступления в должность.

Диалог Москвы и Брюсселя

Министры рассмотрят состояние и перспективы отношений России и Евросоюза, в том числе в свете предстоящего во второй половине года председательства Австрии в Совете ЕС . Ранее в интервью ТАСС Кнайсль заявила, что во время председательства Вена будет выступать за диалог с Москвой. По ее словам, это необходимо для восстановления доверия между Евросоюзом и Россией.

В МИД РФ отмечают, что австрийская сторона, «следуя в целом в фарватере „солидарной“ политики ЕС по Украине », тем не менее «относится к числу противников наращивания санкционного давления». «Эту позицию разделяют все основные политические силы страны, общественные деятели и подавляющее большинство предпринимателей. Представители деловых кругов не собираются сворачивать свой бизнес в России и не скрывают интерес к вопросам дальнейшей локализации производства в нашей стране», — подчеркнули в дипведомстве.

Себастьян Курц ранее заявлял, что в вопросе санкций позиция Вены всегда была скорее скептической или сдержанной.

Австрия также отказалась присоединяться к решению ряда европейских стран выслать российских дипломатов в связи с так называемым делом Скрипаля. В Вене объяснили такую позицию тем, что Австрия поддерживает с РФ традиционно хорошие отношения и намерена сохранять открытыми каналы для диалога.

Сирийское досье

Главы дипведомств РФ и Австрии обсудят урегулирование ситуации в Сирии и вопросы эффективной борьбы с международным терроризмом.

В среду сирийская проблематика обсуждалась в телефонной беседе президента РФ с канцлером Австрии. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин и Курц высказались за возобновление межсирийских переговоров под эгидой ООН и отметили важность оказания гуманитарной помощи населению арабской республики. Глава австрийского правительства по итогам разговора написал на своей странице в Twitter, что Россия является важным игроком в Сирии и должна быть вовлечена в усилия по разрешению конфликта. Курц также отметил, что Австрия готова предложить площадку для переговоров по Сирии.

Не исключено, что на сегодняшней встрече Лавров и Кнайсль затронут и тему ударов, нанесенных западными странами по территории Сирии 14 апреля под предлогом якобы имевшей место химатаки в городе Дума

Великобритании и Москва и Вена занимают по этому вопросу различные позиции. Российские представители назвали действия США Франции грубейшим нарушением норм международного права. В Москве убеждены, что произошедшее лишь усугубляет гуманитарную ситуацию и препятствует политическому урегулированию кризиса. В Австрии, напротив, отнеслись к военной акции США и их союзников «с пониманием».

Позитивные тенденции

Особое внимание на переговорах министры уделят развитию экономических связей между двумя странами. В Москве отмечают, что негативный тренд во взаимной торговле был преодолен. «По итогам 2017 года российско-австрийский товарооборот вырос на 40,5% по сравнению с предыдущим годом и составил $4,1 млрд, — указали в МИД. — При этом экспорт России в Австрию увеличился на 78,9% до уровня $1,9 млрд, а импорт из Австрии — нa 18,5%, до $2,2 млрд».

Развивается и инвестиционное сотрудничество. «Общий объем накопленных российских капиталовложений в экономике Австрии по итогам первого полугодия 2017 года составил $22,9 млрд, австрийских в России — $4,7 млрд», — констатировали в дипведомстве.

В вопросе поддержания экономического диалога, отметили в МИД, принципиальная роль отводится Смешанной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой пройдет 14 мая в Москве, а также Российско-Австрийскому деловому совету — его очередная сессия состоится 5-6 июня в Вене.

Энергетический диалог

Лавров и Кнайсль рассмотрят также вопросы сотрудничества двух стран в энергетической сфере. В этом году отмечается 50-летие начала первых поставок газа из СССР в Австрию. «В течение полувека экспортировано более 200 млрд куб. м российского газа (в 2017 году поставлено 9,1 млрд куб. м газа)», — обратили внимание в российском МИД.

"Сегодня это проверенное временем партнерство продолжается в рамках договоренностей ПАО «Газпром» и нефтегазового концерна OMV о реализации проекта «Северный поток — 2», разработке Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения путем обмена активами, а также совместной газодобыче в Южнорусском месторождении", — указали в министерстве. В Москве отмечают, что Вена последовательно поддерживает строительство «Северного потока — 2», «понимая важность этого проекта для обеспечения надежных поставок газа европейским потребителям».

По итогам переговоров с президентом РФ Себастьян Курц также заявлял, что Вена поддерживает этот проект, который, по его словам, выгоден как для Австрии, так и для многих других стран.

Культурные проекты

Российская сторона отмечает, что традиционно тесными остаются и двусторонние культурно-гуманитарные связи. «Между Россией и Австрией эффективно реализуется программа сотрудничества и обменов в областях культуры, образования и науки на 2016-2020 годы. Набирает обороты стартовавший российско-австрийский Год музыки и культурных маршрутов — 2018», — обратили внимание в российском внешнеполитическом ведомстве.

Безусловным успехом, подчеркнули в МИД, стало проведение в прошлом году «перекрестного» Года туризма: после определенного спада в этой сфере наблюдается существенное увеличение и расширение географии обоюдных турпотоков. По итогам прошлого года число поездок австрийских туристов в Россию увеличилось на 11%, российских в Австрию — на 36%.

Стороны готовят и новые масштабные культурные проекты — российско-австрийский Год молодежных обменов в 2019 году и Год литературы и театра в 2020 году.