Предлагали бесплатную помощь: продавцы фильтров попали под статью за обман челябинцев

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве после обмана пожилых челябинцев, которым по завышенным ценам продавали фильтры для воды.

С просьбой о помощи пенсионеры обратились в прокуратуру Калининского района.

— Под предлогом бесплатной помощи от администрации пожилым людям устанавливали фильтры для очистки воды на кухне, — сообщила старший помощник прокурора области Наталья Белозерова. — При этом их вводили в заблуждение, предлагая подписать договоры об оказании услуг, а затем принуждали к оплате работ по цене вдвое выше среднерыночной.

прокуратуру из отдела полиции «Калининский» поступили материалы проверок по таким фактам, но в возбуждении дела поначалу было отказано. По требованию прокурора расследование по статье о мошенничестве всё-таки начали.

— Уголовные дела соединены в одно производство, — продолжает Наталья Белозёрова. — Общий ущерб от преступлений превысил 90 тысяч рублей. В настоящее время установлено, что от действий злоумышленников пострадало более пяти человек. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района.

Зимой 2016 года в Челябинске был всплеск активности коммивояжеров, которые продавали старикам датчики утечки газа. Тогда в редакцию 74.ru обратились родственники двух пенсионерок, отдавших за приборы почти 14 тысяч рублей. По словам бабушек, продавцы убедили их, что установка таких устройств обязательна. В начала апреля странные фирмы возобновили «рекомендательную» проверку газового оборудования в квартирах.

В начале прошлого года в Челябинской области активизировались фирмы, незаконно предлагающие жителям сменить приборы энергоучёта. Злоумышленники действовали якобы от имени «Челябэнергосбыта» , но на самом деле никакого отношения к этой организации не имели.

Осенью 2017 года в редакцию обратился пенсионер из Копейска , который оказался должником перед банком после того, как в его квартире «бесплатно» установили фильтры для воды. С такой же проблемой столкнулась 80-летняя Галина Уткина из Копейска — ей установили фильтр для воды за 50 тысяч рублей.

О том, как не увязнуть в сомнительном кредите, читайте в материале 74.ru.