Российский стартап по разработке дронов UVL Robotics привлек $300 тысяч 

Другие финансовые подробности сделки не уточняются, однако известно, что средства были привлечены в рамках конвертируемого займа.
Инвестиции были сделаны в рамках акселерационной программы HSE {100K}, которую с января по апрель проводил фонд совместно с бизнес-инкубатором ВШЭ. Участники исследовали рынок и спрос на свой продукт, выстраивали стратегии развития с помощью индивидуальных консультаций с экспертами.
Стартап UVL Robotics занимается разработкой автономных дронов для логистических и промышленных задач.
Фонд Phystech Ventures специализируется на технологических стартапах в области энергоэффективности, промышленного интернета вещей и роботехники. Обычно фонд инвестирует средства на ранних стадиях. Сейчас под его управлением $50 млн, в портфеле более 20 компаний из России, США, Европы и Юго-Восточной Азии.