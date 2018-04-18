Российский стартап по разработке дронов UVL Robotics привлек $300 тысяч

Другие финансовые подробности сделки не уточняются, однако известно, что средства были привлечены в рамках конвертируемого займа.

Инвестиции были сделаны в рамках акселерационной программы HSE {100K}, которую с января по апрель проводил фонд совместно с бизнес-инкубатором ВШЭ . Участники исследовали рынок и спрос на свой продукт, выстраивали стратегии развития с помощью индивидуальных консультаций с экспертами.

Стартап UVL Robotics занимается разработкой автономных дронов для логистических и промышленных задач.