Начальницу управления комитета финансов обокрали в супермаркете Петербурга 

Начальник управления комитета финансов Петербурга по Московскому району Ольга Вострых стала жертвой воров, когда совершала прогулку по магазину. Добычей воров стал не только кошелек с деньгами, но и удостоверение с ключами от личного кабинета чиновника.
Как пишет «Фонтанка», 18 апреля Вострых решила заехать в гипермаркет на Лиговском проспекте и, вернувшись к оставленной на парковке «Мицубиши», обнаружила внутри авто пропажу своей сумочки. При обращении в полицию женщина рассказала, что в ней лежали удостоверение сотрудницы правительства Петербурга, ключи от кабинета, кошелек, в котором было семь тысяч рублей, а также личные документы.
Полиция Московского района приступила к поискам сумочки чиновника из Смольного.