Начальницу управления комитета финансов обокрали в супермаркете Петербурга

Полиция Московского района приступила к поискам сумочки чиновника из Смольного.

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