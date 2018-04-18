Новые технологии для транспорта. Можно ездить без наличных денег

За проезд в общественном транспорте Новосибирска теперь можно рассчитаться банковской картой или с помощью мобильного приложения. Поездка будет приятнее, а доходы перевозчиков — более прозрачными.

Одним — удобства, другим — прозрачность

Проехать без наличных денег теперь можно во всех муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в некоторых маршрутках. Многие горожане уже оценили плюсы нововведения.

«Деньги на транспортной карте периодически внезапно заканчиваются, а искать мелочь в кошельке, стоя в автобусе, не очень удобно, — рассказывает жительница Новосибирска Алёна Сарычева. — Поэтому я очень обрадовалась, когда узнала, что теперь в общественном транспорте можно рассчитаться по банковской карте».

В тестовом режиме бесконтактная система оплаты год назад была запущена в троллейбусах № 2. Для расчёта за поездку достаточно приложить к терминалу банковскую карточку или гаджет, если на нём установлена специальная программа. Оплата происходит без введения пин-кода, чек-билет у пассажира появляется через пару секунд.

Кондукторы тоже оценили преимущества новой системы. «Пассажиропоток, особенно в час пик, большой, поэтому удобнее и быстрее, когда пассажиры рассчитываются картами, — уверена кондуктор троллейбуса Татьяна Нуруллаева. — Да и сдачу искать не приходится. Утром ведь некоторые пассажиры часто рассчитываются крупными купюрами, и сдачи порой просто нет».

На днях новую систему бесконтактной оплаты проезда протестировал и мэр Анатолий Локоть . Мэр проехал по городу на троллейбусе № 2 и, несмотря на то, что это был демонстративный рейс, добросовестно оплатил проезд своей зарплатной картой. Терминал автоматически списал с карточки 18 рублей и выдал чек на эту сумму. К слову, столько же стоит проезд в троллейбусе и по единой транспортной карте.

«Безусловно, эта услуга удобна для пассажиров, — поделился глава города. — Но плюс её ещё и в том, что безналичная система оплаты позволяет сделать доходы перевозчиков максимально прозрачными, а учёт пассажиропотока — более точным».

Кстати, для такого расчёта подходят карты нового образца с бесконтактной технологией (на ней должен быть значок Wi-Fi). При необходимости её можно получить в банке, обменяв на старую.

Переход коснётся всех

В мэрии подсчитали: единой транспортной картой проезд в общественном транспорте Новосибирска сегодня оплачивает каждый второй пассажир. Теперь вариантов расчёта стало больше.

На первом этапе проекта новыми терминалами, которые позволяют оплатить поездку по карте, оборудовали весь муниципальный наземный транспорт — а это более 500 трамваев, троллейбусов и автобусов, плюс новые терминалы появились на 40 маршрутных такси. (В общем это почти треть всего подвижного состава города.) В будущем перемены коснутся и остального транспорта. «Мы уже обратились к коммерческим перевозчикам, чтобы они также перешли на безналичную оплату проезда банковскими картами, — рассказал Анатолий Локоть. — Уверен, что неизбежно мы придём к тому, что при проведении конкурса на маршруты одно из главных требований будет — возможность безналичной оплаты проезда».

Но и на этом перемены в общественном транспорте города не закончатся. Переход на безналичную систему оплаты проезда — только одно направление, обозначенное мэром Новосибирска. Так, сейчас специалисты разрабатывают новый сетевой тариф, который будет выгоден тем, кто в день совершает не одну, а несколько поездок. Проезд для таких пассажиров будет дешевле с каждым новым рейсом. Конечная цель всех перемен — сделать поездки в общественном транспорте комфортными для горожан.