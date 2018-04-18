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В Челябинске мошенники предлагают услуги под видом сотрудников «УТСК»
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В Челябинске мошенники предлагают услуги под видом сотрудников «УТСК» 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Уральская теплосетевая компания предупреждает о неизвестных лицах, предлагающих услуги от лица компании. О подозрительных звонках в Челябинске сообщили бдительные граждане.
Звонивший представился сотрудником бухгалтерии «УТСК» и сообщил о необходимости срочной замены приборов учета на трубах горячего водоснабжения, для чего требуется доступ в квартиру. Свои контактные данные и номер телефона он наотрез отказался сообщать.
«Обращаем внимание, что «УТСК» поставляет тепловую энергию до «стены дома», компания не имеет отношения к внутридомовому оборудованию и личным приборам учета граждан. Если возникнут вопросы, в том числе по сомнительным ситуациям, как подобные звонки, просим обращаться в колл-центр «УТСК»: +7 (351) 246-40-00», — сообщили в пресс-службе компании.
За установку и сохранность приборов учета отвечает собственник жилья. По вопросам опломбирования приборов учета горячей воды необходимо обращаться в МУП «ПОВВ». Показания счетчиков горячей воды и отопления принимает «Городской центр начисления коммунальных услуг». На сайте «УТСК» расположен сервис «Личный кабинет» по вопросам подключения и теплоснабжения.
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