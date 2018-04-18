Замкнутый круг. Белгородцы не могут избавиться от некачественной УК

В редакцию «АиФ-Черноземье» обратились жители сразу нескольких многоквартирных домов микрорайона «Спутник» в Белгороде — домов № 39, 41 и 47 по бульвару Строителей, домов № 16 В и 16 Г по ул. Молодёжная. У всех у них общая беда — некачественная работа управляющей компании.

Жалобы и суд Дома были сданы в эксплуатацию в 2012 году, но сейчас новые многоэтажки выглядят хуже многих старых, несмотря на то, что жильцы исправно платят за их текущий ремонт и содержание. Управляющую компанию собственникам МКД навязал застройщик, несколько лет они пытаются от неё избавиться, и всё безрезультатно.

«Мы были на личном приёме у руководителя Госжилнадзора Белгородской области Михаила Бредихина в октябре 2017 года, — говорят жильцы. — Он нас принял, мы побеседовали, он записал все наши жалобы и пообещал разобраться. Прошло полгода — ответа мы так и не получили».

В январе 2017 года Октябрьский районный суд Белгорода вынес решение, которым признал недействительным протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома № 16 Г по ул. Молодёжной от 19.04.2016 года (копия судебного решения есть в редакции). В этом протоколе работа УК признавалась удовлетворительной, и договор с ней продлялся ещё на 5 лет.

«Мы пояснили в суде, что очное собрание собственников не проводилось, — говорят жильцы. — Договор с УК подписал от имени дома только один собственник, суд признал это незаконным. УК не смогла доказать в суде, что кворум имелся, и одна квартира не имеет права голоса за весь дом. После чего мы написали заявление в полицию, чтобы была проведена проверка на предмет подделки документа, однако в возбуждении уголовного дела нам отказали».

Странности тарифов

В этом доме тариф на содержание и текущий ремонт жилья составляет 19,01 руб. за 1 кв. м, при этом в его стоимость входит содержание котельной на крыше. Кстати, у этих домов ещё при строительстве была такая странная особенность: на десятиэтажном трёхподъездном доме № 16 В по ул. Молодёжной расположена крышная котельная, обеспечивающая отопление и горячее водоснабжение двух домов — 16 В и 16 Г. По словам жильцов, при наличии индивидуального отопления домов они долгое время платили за отопление по гигакалориям, как и весь город, и только недавно смогли добиться изменения способа оплаты за отопление и водоснабжение.

Судя по материалам проверки УМВД по г. Белгороду (копия документа есть в редакции), тариф в 19,01 руб. складывается из стоимости содержания жилья и содержания крышной котельной. Однако в квитанциях за март 2018 года УК поставило тариф «содержание жилья» 19,01 руб., и отдельной строкой появилось «содержание крышной котельной». В результате тариф стал 27 рублей с 1 кв. м, какого нет и в элитных домах, а дом № 16 Г — обычная пятиэтажка.

«По сути, мы не продлили договор с УК, суд это подтвердил, но они продолжают брать с нас деньги, — возмущаются жильцы. — Отчётов от УК не добиться, ни одна контролирующая структура не может на них повлиять, куда ещё обращаться — мы не знаем».

Почему нет конкурса?

Ещё в декабре 2015 года собственники на общем собрании приняли решение отказаться от управляющей компании.

«Мы просили, чтобы наши дома, согласно закону, выставили на торги, принесли протокол собрания в Госжилнадзор, — говорят жильцы. — Прошло больше двух лет — результатов никаких! Мы находимся в процессе понуждения администрации к проведению открытого конкурса по отбору управляющей компании, написали обращение на имя мэра. Есть закон, есть желание собственников изменить способ управления своим домом — но на деле мы ничего не можем, это какой-то замкнутый круг!»

Зато гражданам пришёл ответ от руководителя жилищного управления администрации Белгорода Н. О. Бодяковой (копия ответа есть в редакции), в котором говорится, что департамент городского хозяйства администрации города Белгорода направил в ГЖН ответ о преждевременности проведения конкурса, «так как принятие собственниками решений только „о смене управляющей организации“ без одновременного принятия решения о выборе иной управляющей организации или об изменении способа управления домом неправомерно».