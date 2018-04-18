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Сын депутата Госдумы угрожает москвичам огромным колесом обозрения
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Сын депутата Госдумы угрожает москвичам огромным колесом обозрения 

pasmi.ru 2 часа назад
Жители Останкинского района Москвы протестуют против строительства 140-метрового колеса обозрения вблизи их домов. Втиснуть циклопическое сооружение в районе жилой застройки пытается фирма, связанная с сыном депутата Госдумы Зелимхана Муцоева.
Опасный аттракцион
В поддержку жителей Останкинского района выступила председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова. Она обратилась в прокуратуру, Ростехнадзор и мэрию Москвы, указав, что строительство 140-метрового колеса обозрения нарушает градостроительное законодательство и угрожает безопасности жителей нескольких расположенных рядом многоквартирных домов.
Одним из аргументов против строительства колеса обозрения, а также кинотеатра и ресторанов, входящих в один развлекательный комплекс, является опасность смещения грунта, который приведет к разрушению фундаментов жилых домов. Депутаты района вместе с жителями потребовали от мэра Собянина запретить строительство опасного аттракциона.
В Центре антикоррупционной политики «Яблока» еще в 2016 году выяснили, кто именно лоббирует проект колеса обозрения. Бенефициаром оказались родственники депутата Госдумы от «Единой России» Зелимхана Муцоева — сыновья Амиран и Алик и брат Амирхан Мори. Им троим принадлежит ГК «Регионы», а по одному адресу с группой компаний зарегистрировано ООО «Колесо ВДНХ», которым единолично владеет Амиран Муцоев.
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