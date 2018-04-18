Сын депутата Госдумы угрожает москвичам огромным колесом обозрения

Зелимхана Муцоева. Жители Останкинского района Москвы протестуют против строительства 140-метрового колеса обозрения вблизи их домов. Втиснуть циклопическое сооружение в районе жилой застройки пытается фирма, связанная с сыном депутата Госдумы

Опасный аттракцион

Одним из аргументов против строительства колеса обозрения, а также кинотеатра и ресторанов, входящих в один развлекательный комплекс, является опасность смещения грунта, который приведет к разрушению фундаментов жилых домов. Депутаты района вместе с жителями потребовали от мэра Собянина запретить строительство опасного аттракциона.