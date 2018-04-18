Шамиль Газизов: «В этом сезоне слишком много судейских ошибок, поэтому РФС принял правильное решение сменить руководство ДСИ» 

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов понимает решение руководства Российского футбольного союза, которое накануне отправило в отставку главу департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского.
— Сложный вопрос, стоило ли сейчас менять руководство ДСИ. Наверное, не мне стоит давать этому оценку, — сказал Газизов. — Хотя, безусловно, у многих накопились вопросы, поэтому, скорее всего, Российский футбольный союз принял правильное решение. В этом сезоне было слишком много судейских ошибок.
— Последней каплей стала ошибочная желтая карточка форварду «Краснодара» Федору Смолову?
— Думаю, эта ситуация послужила катализатором, а ранее были и более грубые судейские ошибки, более вопиющие. (Андрей СИЗЯКИН)
В российском судействе революция