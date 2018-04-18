Ещё
Доступ к «Меркурию» получили менее половины производителей Калужской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доступ к «Меркурию» получили менее половины производителей Калужской области 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Только 1579 из 3902 хозяйствующих субъектов Калужской области, являющихся производителями товаров, зарегистрированных госветслужбой, получили доступ для работы в системе электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Такая цифра была названа на коллегии министерства сельского хозяйства, которую 18 апреля провел глава Минсельхоза Леонид Громов. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в этой связи коллегией был утвержден ряд мер, которые должны позволить к 1 июля этого года все-таки внедрить «Меркурий» на всей территории Калужской области. Фото С. Лялякина Напомним, главная задача системы «Меркурий» — контролировать товары на всем их пути от производителя к потребителю. 1 июля она должна заработать по всей России. Однако российский малый и средний бизнес, по мнению многих бизнесменов, к этому пока не готов. 7 марта на встрече, которую провел с женщинами-предпринимателями в Самаре Владимир Путин, совладелец крестьянско-фермерского хозяйства «Нил» из Калужской области Светлана Нилова попросила президента России избавить малый и средний бизнес от системы «Меркурий». Или, по крайней мере, доработать эту информационную систему, предназначенную для контроля за товарами на всем пути от производителя к потребителю. Сейчас «Меркурий», по мнению Светланы Ниловой, совершенно не учитывает особенности работы небольших производителей. «Программа „Меркурий“ — сырая, ввести ее сейчас, с июля месяца, будет очень сложно. Я считаю, что это провокация против малого бизнеса. Крупные холдинги, производящие молочную продукцию, смогут все это переварить, внедрить, а вот маленьким… Они только вышли… Давайте мы их сейчас закроем на этой стадии. Просто системой „Меркурий“, — сказала она. Путин тогда пообещал вернуться к этой проблеме и посмотреть „относительно малого и среднего бизнеса“.
Калуга 24: последние новости
Новый калужский парк утонул в мусоре Путин поручил построить в Козельском районе бассейн Дорожные службы получили «тройку» за зимнюю уборку Калуги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии277
США разместили в Греции ядерное оружие325
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда19
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти29
Засосало насмерть62
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:33
США разместили в Греции ядерное оружие
В мире
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение