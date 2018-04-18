Доступ к «Меркурию» получили менее половины производителей Калужской области 

Только 1579 из 3902 хозяйствующих субъектов Калужской области, являющихся производителями товаров, зарегистрированных госветслужбой, получили доступ для работы в системе электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Такая цифра была названа на коллегии министерства сельского хозяйства, которую 18 апреля провел глава Минсельхоза Леонид Громов. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в этой связи коллегией был утвержден ряд мер, которые должны позволить к 1 июля этого года все-таки внедрить «Меркурий» на всей территории Калужской области. Фото С. Лялякина Напомним, главная задача системы «Меркурий» — контролировать товары на всем их пути от производителя к потребителю. 1 июля она должна заработать по всей России. Однако российский малый и средний бизнес, по мнению многих бизнесменов, к этому пока не готов. 7 марта на встрече, которую провел с женщинами-предпринимателями в Самаре Владимир Путин, совладелец крестьянско-фермерского хозяйства «Нил» из Калужской области Светлана Нилова попросила президента России избавить малый и средний бизнес от системы «Меркурий». Или, по крайней мере, доработать эту информационную систему, предназначенную для контроля за товарами на всем пути от производителя к потребителю. Сейчас «Меркурий», по мнению Светланы Ниловой, совершенно не учитывает особенности работы небольших производителей. «Программа „Меркурий“ — сырая, ввести ее сейчас, с июля месяца, будет очень сложно. Я считаю, что это провокация против малого бизнеса. Крупные холдинги, производящие молочную продукцию, смогут все это переварить, внедрить, а вот маленьким… Они только вышли… Давайте мы их сейчас закроем на этой стадии. Просто системой „Меркурий“, — сказала она. Путин тогда пообещал вернуться к этой проблеме и посмотреть „относительно малого и среднего бизнеса“.