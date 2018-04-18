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РФ надеется, Пхеньян и Сеул на саммите договорятся по гуманитарным вопросам
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РФ надеется, Пхеньян и Сеул на саммите договорятся по гуманитарным вопросам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Мария Фролова
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — РИА Новости. Москва рассчитывает, что на саммите КНДР и Южной Кореи стороны смогут договориться по гуманитарным вопросам и приступить к обсуждению темы экономического взаимодействия, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Ожидаем 27 апреля, когда встреча состоится. Очень рассчитываем, что корейцы смогут договориться и по гуманитарным направлениям. В частности, о встрече разделенных родственников я знаю, они будут беседовать", — сказал он в интервью «Общественному телевидению Приморья».
"Может быть, они начнут рассматривать и вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством. Это неизбежно, потому что оставить только гуманитарную составляющую… Она должна быть подкреплена какой-то экономикой", — отметил российский дипломат.
Он признал, что сделать это будет очень сложно с учетом санкций, причем Южная Корея ввела в отношении КНДР и свои собственные ограничительные меры. «Но все же они могут найти какие-то варианты», — считает Мацегора.
В настоящее время ведется подготовка к встрече 27 апреля президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров. Кроме этого, лидер КНДР в мае может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.
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