РФ надеется, Пхеньян и Сеул на саммите договорятся по гуманитарным вопросам

"Ожидаем 27 апреля, когда встреча состоится. Очень рассчитываем, что корейцы смогут договориться и по гуманитарным направлениям. В частности, о встрече разделенных родственников я знаю, они будут беседовать", — сказал он в интервью «Общественному телевидению Приморья».

"Может быть, они начнут рассматривать и вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством. Это неизбежно, потому что оставить только гуманитарную составляющую… Она должна быть подкреплена какой-то экономикой", — отметил российский дипломат.

Он признал, что сделать это будет очень сложно с учетом санкций, причем Южная Корея ввела в отношении КНДР и свои собственные ограничительные меры. «Но все же они могут найти какие-то варианты», — считает Мацегора.