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Дерипаске надо было поплотнее нашпиговать «Русал» американскими деньгами
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Дерипаске надо было поплотнее нашпиговать «Русал» американскими деньгами 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Один из самых интересных моментов в теме «плохо подготовились к новой холодной войне» — недостаточно глобализировались.
Да-да, в том и прикол, что перед тем как начать битву за суверенитет, надо было намагнитить как можно больше иностранного капитала в нашу экономику. И тогда вражины сто раз подумали бы перед тем, как душить санкциями.
Тому же Дерипаске надо было поплотнее нашпиговать свой «Русальчик» американскими деньгами.
В общем, драться за политический за суверенитет (включая право присоединять новые территории, менять правительства и защищать правительства, которые кто-то хочет сменить) на татами экономической десуверинизации было бы гораздо сподручнее.
Ибо было бы чистосердечное махалово по политике, а экономику бы не трогали.
Эх, ну всему надо учить.
PS: Пост написан по мотивам интереснейшей беседы с одним влиятельным лицом, связанным с отраслью и конкретной корпорацией, в которой от нашего олигархата только половина денег, остальные капиталы из свободного мира.
«И что? — сказало лицо, — нас никто никакими санкциями не морочит!».
Источник: Блог Сергея Шмидта
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