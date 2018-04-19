Органические продукты будут на треть дороже обычных

Молдовой, Арменией и Органическое сельское хозяйство, по данным Союза органического земледелия, развивается в 179 странах мира, при этом в 87 государствах уже действуют специальные законы в этой сфере. Вслед за Казахстаном Грузией закон об органическом сельском хозяйстве может появиться и в России — соответствующий документ в начале апреля был принят Государственной Думой в первом чтении. Перспективы развития органического земледелия обсудили эксперты в пресс-центре « Парламентской газеты ».

«Чистую еду» вдоль дороги не продают

Сегодня Россия занимает менее одного процента на мировом рынке органической продукции. Однако в планах Правительства увеличить эту долю в ближайшие несколько лет до 10-15 процентов. Принятие профильного закона как раз поможет достичь этих целей — документ установит правовые основы регулирования отношений в сфере производства органической продукции, рассказал начальник отдела организации научных исследований Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза Владислав Несмеянов. «Так, закон определит, какая продукция будет считаться органической. Кроме того, появится единый госреестр, в котором будут содержаться сведения о производителях таких товаров», — сообщил он.

Сам термин «органический» говорит не о качестве продукта, а о способе, которым он был изготовлен. Причём в этом процессе учитываются все стадии производства — от выращивания до попадания на прилавок. «К примеру, в земле, где выращивают органическую продукцию, не может быть пестицидов и химикатов, — пояснил исполнительный директор Национального органического союза России Олег Мироненко. — Для органической молочной продукции, в свою очередь, важно, чтобы животным, которые дают молоко, не давали гормоны роста. А при переработке такой продукции не должны использоваться усилители вкуса». Кроме того, важны и условия продажи таких продуктов — вдоль дороги чистую еду не продают.

В целом доля органической продукции на мировом рынке не превышает трёх процентов, однако всё зависит от конкретной страны. Так, основные потребители экологически чистых продуктов живут в США Японии и странах Евросоюза . Лидерство в этом вопросе принадлежит Австрии — здесь 24 процента населения потребляет «органику» постоянно. «В России же их доля составляет менее одного процента. Но интерес потребителей к „чистой еде“ достаточно высок», — считает Мироненко.

Главные потребители «органики» — люди до 40 лет Эксперты развенчали миф о типичных покупателях экологически чистых продуктов: чаще всего это не бизнесмены с высоким достатком, а семьи среднего уровня доходов. «Это россияне в возрасте до сорока лет, особенно те, у кого есть ребёнок. Именно дети чаще всего становятся фактором, мотивирующим переходить на „чистую еду“, — рассказал Олег Мироненко.

После принятия закона об органических продуктах такие товары будет легко найти на прилавках — их пометят специальным знаком, напомнил замдиректора по научной работе ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Александр Батурин . Сейчас, правда, в стране не больше 80 предприятий, которые заняты производством экологически чистых продуктов. Для сравнения: в соседней Украине их не меньше тысячи, в Австрии — 24 тысячи, в Германии — 40 тысяч.

По словам Батурина, в России есть все возможности для развития органического сельского хозяйства — чистых земель и воды достаточно. Правда, в условиях недостатка конкуренции такая продукция будет примерно на треть дороже привычных товаров, считают аналитики. „В молочной продукции разница в цене будет примерно в два раза, в мясной — и того больше“, — сказал Олег Мироненко. Кстати, больше всего „органики“ в России именно в мясо-молочном производстве — остальные продукты производители пока делают с использованием усилителей вкуса и других добавок.