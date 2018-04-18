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На подключение системы-112 во Владивостоке к сети связи общего пользования выделили почти шесть млн рублей
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На подключение системы-112 во Владивостоке к сети связи общего пользования выделили почти шесть млн рублей 

Prim.News 2 часа назад
Выполнить работы нужно до конца августа 2018 года.
Государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций объявило электронный аукцион на оказание услуг по подключению оборудования системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 Приморского края к сети связи общего пользования.
Максимальная цена контракта составляет около 5,8 млн рублей. Уточняется, что исполнитель обязуется оказать услуги по подключению оборудования основного и резервного центра обработки вызовов Системы 112 Приморского края, расположенных в г. Владивостоке по адресам ул. Уборевича, 9а и Карьерная, 2 соответственно, к сети связи общего пользования, через собственные линии связи и сертифицированные узлы связи и узлы обслуживания вызовов.
Выполнить контракт нужно до 31 августа 2018 года. Итоги аукциона подведут 14 мая.
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