Первый канал выиграл спор о песне Цоя в передаче «Что? Где? Когда?»

С. - ПЕТЕРБУРГ , 18 апр — РИА Новости . Девятый арбитражный апелляционный суд по жалобе Первого канала отменил взыскание с него 300 тысяч рублей в пользу компании «Музыкальное право», владельца прав на песни Виктора Цоя , за незаконное, по мнению этой компании, использование песни «Весна» в анонсе телепередачи «Что? Где? Когда?», следует из материалов на портале «Электронное правосудие».

"Решение арбитражного суда города Москвы от 24 января 2018 года… отменить. В иске (компании «Музыкальное право» к Первому каналу — ред.) отказать", — говорится в постановлении суда второй инстанции, мотивировочная часть которого пока не опубликована.

Как следует из материалов дела, в марте 2016 года в эфире Первого канала использовался видеоролик-анонс весенних игр «Что? Где? Когда?», в состав которого было включено произведение Цоя, на его использование, по мнению истца, должен был быть заключен договор.

Арбитраж Москвы проводил слушания по этому спору повторно после того, как суд по интеллектуальным правам в июле отменил решения нижестоящих судов, отказавших «Музыкальному праву» в иске к Первому каналу, и направил дело на новое рассмотрение. Кассационный суд указал, в частности, на ошибочность вывода о том, что включение того или иного музыкального произведения в состав видеоролика является исключительно техническим процессом, а не использованием результатов интеллектуальной деятельности, требующим согласования с правообладателем.

Как сообщалось ранее, Басманный суд Москвы 19 апреля рассмотрит иск Роберта Цоя , отца погибшего в автокатастрофе в августе 1990 года лидера группы «Кино» Виктора Цоя, о расторжении договора на передачу компании «Музыкальное право» исключительных прав на его песни. До завершения этого судебного разбирательства приостановлено рассмотрение еще одного иска «Музыкального права» к Первому каналу о взыскании 500 тысяч рублей компенсации за использование произведений Цоя.

В декабре Первый канал проиграл в апелляционной инстанции спор с «Музыкальным правом» о взыскании 300 тысяч рублей компенсации за использование в эфире песни Цоя «Кукушка».