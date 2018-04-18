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Стало известно, когда Совфед подготовит поправки к ответным мерам на санкции США
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Стало известно, когда Совфед подготовит поправки к ответным мерам на санкции США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед внесет к 3 мая поправки к законопроекту об ответных мерах на санкции США. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Дано поручение комитетам Совета Федерации, в том числе по международным делам и экономической политике, подготовить свои предложения", — сказала Матвиенко.
Она также подчеркнула, что пока рано делать окончательные выводы о том, какие именно запреты будут содержаться в этом законе в случае его принятия.
"Он еще сырой, работа над ним продолжается", — добавила Матвиенко.
Ранее вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что депутаты планируют рассмотреть проект об ответных мерах России на действия США 15 мая.
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