Стало известно, когда Совфед подготовит поправки к ответным мерам на санкции США

"Дано поручение комитетам Совета Федерации, в том числе по международным делам и экономической политике, подготовить свои предложения", — сказала Матвиенко.

Она также подчеркнула, что пока рано делать окончательные выводы о том, какие именно запреты будут содержаться в этом законе в случае его принятия.

"Он еще сырой, работа над ним продолжается", — добавила Матвиенко.