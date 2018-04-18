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Комитеты Совфеда подключатся к работе над проектом об ответных мерах США
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США разместили в Греции ядерное оружие
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США разместили в Греции ядерное оружие
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Комитеты Совфеда подключатся к работе над проектом об ответных мерах США
РИА Новости
33 минуты назад
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