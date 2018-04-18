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Комитеты Совфеда подключатся к работе над проектом об ответных мерах США
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США разместили в Греции ядерное оружие
США разместили в Греции ядерное оружие

Комитеты Совфеда подключатся к работе над проектом об ответных мерах США 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
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Алюминий подорожал до максимума за 6,5 года из-за санкций против "Русала" Цивилев рассказал, как отреагировал на предложение возглавить Кузбасс Армения примет участие в Ялтинском международном экономическом форуме
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