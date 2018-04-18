Ещё
В Самарскую «прибывалку» добавили спецмаршруты к мундиалю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самарскую «прибывалку» добавили спецмаршруты к мундиалю 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
На сайте транспортного оператора Самары появились изменения. Сюда внесли новые маршруты общественного транспорта с литерой S: трамвайный S5 и автобусные S1, S1k, S3, S4, S7, S9. Это транспорт, который будет перевозить болельщиков в дни матчей чемпионата мира по футболу в Самаре. Гости города и местные жители смогут отслеживать движение шаттлов в режиме онлайн.
На трамвайной линии будут курсировать трехсеционные вагоны от кольца на улице Тухачевского до стадиона «Самара Арена». Специально для скоростного трамвая построили тоннель под улицей Дальней. На линии смонтировали автоматические стрелки. Переводить их водители будут с помощью специального пульта-кнопки.
Маршрут будет пролегать через проспект Ленина, Ново-Садовую и Ташкентскую. Добраться до «Самара Арены» жители смогут за 40 минут. В пути трамвай будет делать семь остановок. Известно, что он будет ходить только 3 часа до и после матчей ЧМ-2018.
Что касается остальных маршрутов, то в «прибывалке» и официальных документах мэрии есть расхождения. В техзадании городской администрации для аукциона по выбору подрядчика для регулярных перевозок во время ЧМ нет автобусов S1, S1k, а на сайте транспортного оператора они есть. В техзадании есть S2, S2k и S8, а в «прибывалке» есть только маршрут S9. Не исключено, что впоследствии разработчик сервиса внесет нужные коррективы.
Согласно документам мэрии, спецмаршруты будут курсировать так:
S2: ТЦ «МЕГА» — «Самара Арена» — Молодогвардейская (цирк) и обратно;
S4: ТЦ «Амбар» — улица Куйбышева (площадь Революции) и обратно;
S7: «Самара Арена» — Молодогвардейская (цирк) и обратно;
S2k: ТЦ «МЕГА» — «Самара Арена» и обратно;
S3: ТЦ «Амбар» — «Самара Арена» и обратно;
S8: «Самара Арена» — северная парковка стадиона;
S9: Аэропорт Курумоч (терминал № 1) — терминал № 2.
63.ru: последние новости
Грузовики в Самару во время ЧМ планируют пускать только по ночам На майские праздники из Самары в Москву и Санкт-Петербург пустят дополнительные поезда «Дачи может затопить»: жителей Самарской области просят воздержаться от поездок за город
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии275
США разместили в Греции ядерное оружие327
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти31
Засосало насмерть60
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:33
США разместили в Греции ядерное оружие
В мире
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение