В Самарскую «прибывалку» добавили спецмаршруты к мундиалю

На сайте транспортного оператора Самары появились изменения. Сюда внесли новые маршруты общественного транспорта с литерой S: трамвайный S5 и автобусные S1, S1k, S3, S4, S7 , S9. Это транспорт, который будет перевозить болельщиков в дни матчей чемпионата мира по футболу в Самаре. Гости города и местные жители смогут отслеживать движение шаттлов в режиме онлайн.

На трамвайной линии будут курсировать трехсеционные вагоны от кольца на улице Тухачевского до стадиона «Самара Арена». Специально для скоростного трамвая построили тоннель под улицей Дальней. На линии смонтировали автоматические стрелки. Переводить их водители будут с помощью специального пульта-кнопки.

Маршрут будет пролегать через проспект Ленина, Ново-Садовую и Ташкентскую. Добраться до «Самара Арены» жители смогут за 40 минут. В пути трамвай будет делать семь остановок. Известно, что он будет ходить только 3 часа до и после матчей ЧМ-2018.

Что касается остальных маршрутов, то в «прибывалке» и официальных документах мэрии есть расхождения. В техзадании городской администрации для аукциона по выбору подрядчика для регулярных перевозок во время ЧМ нет автобусов S1, S1k, а на сайте транспортного оператора они есть. В техзадании есть S2, S2k и S8, а в «прибывалке» есть только маршрут S9. Не исключено, что впоследствии разработчик сервиса внесет нужные коррективы.

Согласно документам мэрии, спецмаршруты будут курсировать так:

S2: ТЦ «МЕГА» — «Самара Арена» — Молодогвардейская (цирк) и обратно;

S4: ТЦ «Амбар» — улица Куйбышева (площадь Революции) и обратно;

S7: «Самара Арена» — Молодогвардейская (цирк) и обратно;

S2k: ТЦ «МЕГА» — «Самара Арена» и обратно;

S3: ТЦ «Амбар» — «Самара Арена» и обратно;

S8: «Самара Арена» — северная парковка стадиона;

S9: Аэропорт Курумоч (терминал № 1) — терминал № 2.