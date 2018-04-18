В Белгородской области пропали без вести двое подростков

Полицейские в Шебекино ищут без вести пропавших подростков, сообщила пресс-служба Белгородского МВД

17-летний Тенгиз Абдуллаев исчез 12 апреля, а 17-летняя Анжелика Буйнова пропала 14 апреля. Подростки могут находиться вместе и передвигаться на сине-зелёной «семёрке».

Приметы Тенгиза: на вид 16-17 лет, рост 175 см, худощавое телосложение, тёмные прямые волосы. Парень был одет в чёрные мокасины, синие спортивные брюки, тёмную футболку, коричневую кофту на пуговицах.

Приметы Анжелики: на вид 16 лет, рост около 165 см, худощавое телосложение, тёмные прямые волосы. Была одета в светлую болоньевую куртку и тёмные брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить любую информацию по телефонам: 8 (47248) 2-36-06 или 02.