Спортсмен, политик, младший лейтенант: жизнь и приключения наследного принца Иордании

Спортсмен, комсомолец и просто красавец — наследный принц Иордании Хусейн бин аль-Абдалла. Выпускник Королевской военной академии в Сандхерсте, младший лейтенант Вооруженных сил Иордании и мечта многих женщин делится кадрами из своей жизни в инстаграме, а следят за этим почти полтора миллиона человек.

Источник: Business Insider

Публикация от Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

20 Авг 2017 в 10:08 PDT 23-летний Хусейн ибн Абдалла — прямой наследник трона короля Иордании.

Публикация от Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

25 Май 2016 в 11:36 PDT Титул наследного принца он получил в 2009 году в возрасте 15 лет.

Публикация от Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

12 Авг 2016 в 1:14 PDT Инстаграм Хусейн ибн Абдалла использует в качестве платформы для продвижения военной и политической работы. Ну и конечно, делится своими приключениями.

Публикация от Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

12 Ноя 2017 в 5:01 PST На этой фотографии Хусейн ибн Абдалла изображен вместе со своим отцом, королем Абдаллой II ибн Хусейном аль-Хашими.

Публикация от Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

29 Мар 2018 в 1:17 PDT В инстаграме принца есть и менее официальные фотографии с семьей. Например, на этом снимке он позирует с отцом и братом.

Публикация от Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

25 Янв 2018 в 2:22 PST Конечно, Хусейну еще далеко до популярности своей матери, королевы Рании. На ее инстаграм подписаны 4,3 миллиона человек. На снимке: Хусейн ибн Абдалла и королева Рания на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Публикация от Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

13 Мар 2018 в 1:09 PDT Хусейн — младший лейтенант Вооруженных сил Иордании. Недавно он окончил престижную британскую военную академию в Сандхерсте, где также учились внуки королевы Елизаветы II и другие монаршие особы.

Публикация от Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

20 Фев 2017 в 5:08 PST Публикация от Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

9 Июн 2016 в 5:05 PDT В 2016 году Хусейн получил диплом по всемирной истории Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

Публикация от Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

1 Фев 2018 в 12:08 PST Принц много путешествует, продвигая свои инициативы. На фотографии: Хусейн в Нью-Йорке

Публикация от Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

6 Дек 2014 в 9:47 PST Он часто сопровождает отца во время международных визитов. На фотографии: встреча с Бараком Обамой

Публикация от Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

26 Мар 2018 в 1:52 PDT Хусейн любит экстремальные виды спорта. На фотографии: восхождение в ущелье Вади-Аль-Муджиб.

Публикация от Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

6 Апр 2017 в 12:12 PDT Еще он занимается боксом.

Публикация от Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

21 Окт 2017 в 12:54 PDT И футболом.

Публикация от Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

16 Авг 2017 в 5:02 PDT Когда Хусейн не путешествует и не занимается экстремальными видами спорта, он управляет фондом Crown Prince Foundation, который поддерживает Технический университет Аль-Хусейна.

Публикация от Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

25 Окт 2017 в 7:07 PDT К тому же он способствует развитию науки и техники в Иордании и поддерживает молодежные инициативы.

Публикация от Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

9 Дек 2016 в 3:23 PST В 2015 году он стал самым молодым человеком, выступившим на заседании в Совете Безопасности ООН

Публикация от Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

25 Апр 2017 в 10:05 PDT Но инстаграм же создан не только для того, чтобы достижениями хвастаться? Хусейн показывает и другую сторону своей жизни. На фотографии: принц с братом и сестрой.

Публикация от Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

20 Авг 2015 в 12:03 PDT А вот принц в шортах и футболке просто лежит дома на диване. Ничто человеческое ему не чуждо.

Публикация от Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

21 Май 2017 в 1:40 PDT И независимо от того, в какой точке земного шара он находится, Хусейн всегда готов сделать селфи.