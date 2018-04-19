С начала 2018 года с приморцев взыскали 64 млн рублей долга за тепло и горячую воду

В суды было направлено 5700 заявлений о выдаче судебных приказов.

В Приморье юристы филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» за первый квартал 2018 года взыскали 64 млн рублей с должников за тепло и горячую воду, передает пресс-служба ДГК.

В суды было направлено 5,7 тысяч заявлений о выдаче судебных приказов. По полученным исполнительным листам непрерывно велась масштабная работа. Совместно с судебными приставами юристы энергокомпании посетили 800 неплательщиков, а самостоятельно сотрудники ФССП провели 7200 рейдов. В итоге 25 абонентов заключили договоры о реструктуризации долга на общую сумму 658 тысяч рублей, а остальные «расплатились» имуществом. Были арестованы бытовая техника и банковские счета на общую сумму 35,9 млн рублей. В 2500 случаях исполнительные листы были направлены по месту работы для удержания средств из зарплаты. В отношении 1346 неплательщиков вынесены решения о запрете регистрационных действий с недвижимостью и автотранспортом, проще говоря, они теперь не смогут продать свою квартиру или автомобиль. Помимо этого, 607 человек не смогут выехать за границу.

«Если вы столкнулись с жизненными трудностями и накопили долги за тепло и горячую воду, не стоит затягивать с решением проблемы и ждать, когда к вам в дверь постучат судебные приставы. Выход есть — можно заключить соглашение о реструктуризации долга, которое подразумевает поэтапное гашение задолженности в течение года. Вы сможете оплачивать долг равными частями, оплачивать текущее потребление, и при этом будете уверены, что на вас не подадут в суд, не арестуют ваши банковские счета или имущество. Кроме этого, при заключении такого соглашения и соблюдении его условий на сумму долга не начисляется пеня», — дал совет потребителям заместитель директора по сбыту СП «ПТС» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Валерий Червонный.

Чтобы заключить соглашение о реструктуризации долга, достаточно обратиться с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру (или договором социального найма), в любой из абонентских отделов филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».