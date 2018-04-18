Безобразие или удобства?

Фото с ресурса angi.ru «Теперь, чтобы попасть к врачу я должна зарегистрироваться в гос.услугах. А если мне это не надо? Да и сбои постоянные. Раньше свободно можно было записаться по интернету или через телефон. Верните, как было. Пыталась зарегистрироваться в гос. услугах, там доступа нет, и теперь я должна ждать, когда будет. Вы все такие занятые… А у народа, как -будто, время есть?!БЮРОКРАТИЕЙ ЗАНИМАЕТЕСЬ!»

Вот так эмоционально высказалась на форуме «вопрос — ответ» гражданка из Владимира.

Ей ответили:«Уважаемый участник форума, если Вы не хотите пользоваться данным сервисом, есть альтернативные варианты — «горячая линия» по записи на прием к врачу 8 (800) 200-36-33. Для жителей Владимира номер «горячей линии» 7777-33. График работы горячей линии — по будням с 8.30 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.00)».

Может и другим «несогласным» с внедрением электронного сервиса в ЛПУ эти телефоны окажутся полезны. Но речь о другом.

Не так давно мы писали о том, что все лечебные учреждения в скором времени перейдут и на электронные медкарты.

Фото с ресурса 900igr.net По мнению специалистов минздрава, это поможет решить многие проблемы с записью к врачу, получением заветного талона к узкому специалисту, у пациентов отпадет необходимость копировать документы при обращении в другие лечебные учреждения. Несогласных тоже немало, в том числе и среди врачей, медсестер, которые видят в новом сервисе только лишние «заморочки».

16 апреля председатель правительства провел совещание с вице — премьерами, в повестке стоял вопрос о бюджетных ассигнованиях на внедрение информационных систем в медицинских организациях.

— Мы этой темой достаточно внимательно занимаемся в последние годы. Я подписал распоряжение о выделении дополнительных денег, 2 млрд. рублей, из резервного фонда Правительства.

Эти межбюджетные трансферты поступят в 75 регионов в соответствии с теми заявками, которые есть.

Работа ведётся в рамках приоритета по электронному здравоохранению, — отметил Д. Медведев

Впервые государство выделяет деньги, чтобы в каждой поликлинике, каждой больнице или другом медицинском учреждении, где оказывается первичная медицинская помощь, можно было перейти на электронный документооборот.

Это и шаг по повышению качества медицинских услуг, и просто удобнее для большого количества людей.

В ходе совещания было отмечено: «Сведения по медицинской помощи будут храниться не только в региональной системе, они будут синхронизированы с Единой государственной системой в сфере здравоохранения. Что тоже очень важно, если речь идёт, например, об оказании медицинских услуг, лечении, проведении высокотехнологичных медицинских действий не только в том регионе, где живёт человек, но и в других местах.

Поэтому не нужно будет везти с собой копии истории болезни — документы будут уже в базе.

Кроме того, в информационных системах будет перечень медицинских услуг, которые оказаны пациенту. Это позволит лучше контролировать, как и на что тратятся средства, которые направляются на поддержку здравоохранения.

Также мы вправе рассчитывать, что электронный документооборот поможет лучше справиться с очередями. Не нужно будет стоять в регистратуру за талончиком, можно записываться дистанционно, через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В конечном счёте, это всё должно помочь избавить наше здравоохранение от избыточных бумажек.

Конечно, потребуется время, чтобы выстроить и отладить эту систему по стране. Ситуация в нашем государстве разная, цифровое неравенство, разрыв между регионами, существует. Но,

в конечном счёте, мы должны прийти к ситуации, когда в любой точке нашей страны такого рода услуги в электронной форме будут оказываться любому гражданину нашего государства»

Владимирский регион — под боком у столицы, но пока переход на электронные медкарты осуществлен далеко не везде. Во многом решение вопроса упирается в финансы: необходимо приобрести и установить программы, внедрить технику, обучить персонал. Так что помощь, обещанная правительством, крайне необходима.

Сколько же рассчитывает получить наш регион согласно поданной заявке? На этот вопрос в департаменте здравоохранения дали следующие пояснения: