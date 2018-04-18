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В Оренбурге 20 апреля пройдет общегородской субботник
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В Оренбурге 20 апреля пройдет общегородской субботник 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
20 апреля в Оренбурге состоится городской субботник. По предварительным данным, в нем примут участие свыше 46 тысяч горожан и 3,5 тысяч предприятий и организаций. Планируется высадить более 1000 деревьев и более 500 кустарников. В субботнике будет задействовано порядка 270 единиц спецтехники.
Во время общегородского субботника будут ликвидировать стихийные свалки, очищать лесополосы, придомовые территории, белить деревья, прочищать газоны и выполнять другие виды работ, сообщает пресс-служба администрации г. Оренбурга.
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