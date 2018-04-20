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Матч 37-го тура ФНЛ между курским «Авангардом» и «Оренбургом» перенесен на 5 мая
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Матч 37-го тура ФНЛ между курским «Авангардом» и «Оренбургом» перенесен на 5 мая 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ТАСС, 20 апреля. Матч 37-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между курским «Авангардом» и «Оренбургом» перенесен с 6 мая на 5-е. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.
"В связи с участием «Авангарда» в финале Кубка России, который состоится 9 мая в Волгограде, а также соответствующим обращением курского клуба, матч 37-го тура ФНЛ между курской командой и «Оренбургом» перенесен на 5 мая. Остальные матчи 37-го тура пройдут 6 мая", — говорится в сообщении пресс-службы.
В финале Кубка России «Авангард» сыграет с «Тосно» из Ленинградской области. Победитель турнира получит право сыграть на групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.
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