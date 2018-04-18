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«Роскосмос» и «Росатом» обязали сократить внешние контакты
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«Роскосмос» и «Росатом» обязали сократить внешние контакты 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Правительство предписало госкорпорациям «Роскосмос» и «Росатом» ввести временный запрет на подписание юридически обязывающих документов с зарубежными компаниями, чьи страны ввели санкции в отношении России.
Как пишет «Ъ», под запрет не попадают уже заключенные договоры. Однако новые правила перекроет Америке доступ к технологиям создания шлюзовых модулей, которые американцы планировали получить в рамках создания международной окололунной станции Deep Space.
«Росатом», как полагают эксперты, в этом случае понесет более ощутимые потери. Добавим, обе корпорации отказались комментировать новые правила взаимодействия с другими странами.
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