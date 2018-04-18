«Роскосмос» и «Росатом» обязали сократить внешние контакты

Правительство предписало госкорпорациям «Роскосмос» «Росатом» ввести временный запрет на подписание юридически обязывающих документов с зарубежными компаниями, чьи страны ввели санкции в отношении России

Как пишет «Ъ» , под запрет не попадают уже заключенные договоры. Однако новые правила перекроет Америке доступ к технологиям создания шлюзовых модулей, которые американцы планировали получить в рамках создания международной окололунной станции Deep Space.

«Росатом», как полагают эксперты, в этом случае понесет более ощутимые потери. Добавим, обе корпорации отказались комментировать новые правила взаимодействия с другими странами.