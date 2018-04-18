Рудникова хотят лишить ордена «За заслуги перед Калининградской областью» 

Глава «Русской общины Калининградской области» Максим Макаров подал обращение главному прокурору региона с просьбой установить законно ли Игорь Рудников был награждён орденом «За заслуги перед Калининградской областью». Орден бывший народный избранник получил в 2015 году.
Максим Макаров, руководитель РОО «Русская община Калининградской области»:
— В его газете неоднократно, особенно накануне таких памятных дней, как штурм Кёнигсберга, День Победы, появлялись статьи очень такого некрасивого, грязного содержания, в которых наши солдаты, участники штурма Кёнигсберга преподносились как насильники, как мародёры. На мой взгляд, человек, который себе такое позволял, ну по определению не может быть награждён высшей наградой Калининградской области, которая вообще рождена победой, которая вообще появилась и существует благодаря тем солдатам, которых Рудников в своей газете унижал.
Экс-депутат Облдумы и по совместительству издатель газеты «Новые колёса» Рудников был задержан по обвинению в вымогательстве у руководителя Следственного комитета России по Калининградской области 50 тысяч долларов. Затем региональный парламент лишил Рудникова статуса депутата, поскольку выяснилось, что у народного избранника есть грин-карта США. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
Новые подробности по делу Рудникова