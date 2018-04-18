Ещё
Рудникова хотят лишить ордена «За заслуги перед Калининградской областью»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рудникова хотят лишить ордена «За заслуги перед Калининградской областью» 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Глава «Русской общины Калининградской области» Максим Макаров подал обращение главному прокурору региона с просьбой установить законно ли Игорь Рудников был награждён орденом «За заслуги перед Калининградской областью». Орден бывший народный избранник получил в 2015 году.
Максим Макаров, руководитель РОО «Русская община Калининградской области»:
— В его газете неоднократно, особенно накануне таких памятных дней, как штурм Кёнигсберга, День Победы, появлялись статьи очень такого некрасивого, грязного содержания, в которых наши солдаты, участники штурма Кёнигсберга преподносились как насильники, как мародёры. На мой взгляд, человек, который себе такое позволял, ну по определению не может быть награждён высшей наградой Калининградской области, которая вообще рождена победой, которая вообще появилась и существует благодаря тем солдатам, которых Рудников в своей газете унижал.
Экс-депутат Облдумы и по совместительству издатель газеты «Новые колёса» Рудников был задержан по обвинению в вымогательстве у руководителя Следственного комитета России по Калининградской области 50 тысяч долларов. Затем региональный парламент лишил Рудникова статуса депутата, поскольку выяснилось, что у народного избранника есть грин-карта США. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
Новые подробности по делу Рудникова
Вести Калининград: последние новости
Сегодня станет известен точный список кандидатур на должность главы Калининграда В Калининграде московский архитектор вступит в «баттл» с советником губернатора В Калининградском заливе выловили первую тонну салаки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии275
США разместили в Греции ядерное оружие329
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда21
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти34
Засосало насмерть61
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:33
США разместили в Греции ядерное оружие
В мире
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение