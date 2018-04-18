Министра, заявившего об изобретении интернета в древности в Индии, подняли на смех

Министр, который утверждает, что интернет был изобретен несколько тысяч лет назад в Индии , столкнулся с насмешками и саркастическими комментариями. 46-летний главный министр индийского штата Трипура Биплаб Деб выступил с неожиданным заявлением вечером во вторник, 17 апреля, на одном из публичных мероприятий, сообщает

По словам министра, существование интернета и спутниковых технологий доказывает битва на Курукшетре, описанная в древнеиндийском эпосе «Махабхарата». В тексте этого произведения говорится, что к войне привела борьба за трон Хастинапуры между двумя кланами двоюродных братьев — Кауравами и Пандавами. В битве, проходившей на священном поле Курукшетре, приняли участие многие древние государства, поддержавшие враждующие стороны.

По традиционной индийской хронологии, продолжавшаяся 18 дней битва произошла в 4-м тыс. до н. э. Ученые считают, что это реальное историческое событие случилось между 1400 и 1000 годами до н. э.

По словам Деба, один из персонажей «Махабхараты» Санджая, находясь в нескольких километрах от поля сражения, мог следить за битвой на Курукшетре и подробно описал ее именно из-за того, что у Индии уже тогда был доступ к высоким технологиям.

Между тем в «Махабхарате» говорится, что отец слепого царя Кауравов Дхритараштры, божественный мудрец Вьяса, предлагает дать зрение сыну, чтобы тот мог наблюдать за битвой. Однако царь отказывается, и магический дар получает его колесничий (сута) Санджая.

Благодаря этому дару Санджая на протяжении всей батальной части эпоса и по окончании битвы, не покидая столицы, ведет для Дхритараштры повествование о бое и оплакивании погибших. Он не только следит за битвой, но также слышит и пересказывает все разговоры витязей.

Министр Деб предпочел объяснить события эпоса не божественным даром, а существованием интернета. Его слова вызвали град насмешек. Комментаторы, состязаясь в остроумии, язвительно выражали надежду, что тогда сети имели большую пропускную способность, чем та, которую предлагают современные интернет-провайдеры, а также шутили над возможной трансляцией Кришной «Бхагавадгиты» через Facebook Live.

Как отмечали другие интернет-пользователи, неудивительно, что Индия со столь длительной интернет-историей является лидером в троллинге. Некоторые упрекнули членов правительства в романтизации вымышленного прошлого страны вместо решения реальных проблем.

Однако, отмечает ВВС, фактически Деб присоединился к довольно внушительному списку членов правительства Индии, в том числе к премьер-министру Нарендре Моди , которые неоднократно заявляли, что многие современные технологии были изобретены в древней Индии много веков назад.

Так, в 2014 году Моди рассказал на одном из мероприятий с участием медиков, что пластическая хирургия существовала в Индии еще в древности. А министр образования Сатьяпал Сингх недавно заявил, что самолет впервые упоминается в древнеиндийском эпосе «Рамаяна».