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Владельцы сочинской автомойки пытали раба из Белоруссии раскаленной кочергой
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Владельцы сочинской автомойки пытали раба из Белоруссии раскаленной кочергой 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Житель Белоруссии приехал на заработки в Сочи, но стал рабом на автомойке, хозяева которой его избивали и пытали раскаленным железом: кочергой и ножом. Об этом сообщается в паблике общественного движения «Альтернатива» во «ВКонтакте».
«Наш координатор по Краснодару Дмитрий приехал в Сочи и ночью, пока хозяева спали, вывез Николая и отправил его в Москву, — отмечено в тексте. — Мы поможем освобожденному написать заявление в полицию и добраться домой»
Волонтеры сняли на фото следы от ожогов, оставшиеся на ногах пострадавшего.
Освобожденный 43-летний мужчина по имени Николай рассказал, что собирался заработать на курорте денег для лечения пожилой матери от онкологического заболевания.
Сначала он работал на пригородной стройке, а потом ему предложили перейти на автомойку, находящуюся на территории санатория «Парус». Мужчина занимался ремонтными работами, строил заборы, ремонтировал дороги и выполнял другие поручения.
«У него отобрали паспорт, зарплату не платили…», — пишут волонтеры.
Побои и пытки начались в феврале, когда «хозяева» Николая напились и избили его, прижигали раскаленной кочергой. В другой раз они использовали раскаленный нож, и от боли мужчина потерял сознание.
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