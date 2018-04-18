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Более 200 человек записались в новый центр инновационного творчества Балашихи
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Более 200 человек записались в новый центр инновационного творчества Балашихи 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил руководитель по развитию центров молодежного инновационного творчества Вячеслав Чалый.
Центр инновационного молодежного творчества был открыт еще в конце прошлого года. Но  из-за  того, что у нас затянулся ремонт, мы полноценно его запустили только в феврале этого года. Центр вызвал достаточно большой интерес у жителей. Сейчас занятия ежемесячно посещает более 200 человек
— Вячеслав Чалый, руководитель по развитию центров молодежного инновационного творчества.
Он добавил, что занятия в центре проводятся более чем по десяти направлениям. Посещать их могут дети, молодые люди в возрасте от 7 до 35 лет. Наибольшим спросом пользуются курсы по программированию, робототехнике,
моделированию, лазерным технологиям. Преподают в центре молодые ученые, выпускники технических ВУЗов. На закупку оборудования руководство учреждения в 2017 году получило субсидию из бюджета Московской области в размере 7 миллионов рублей. В свою очередь муниципалитет предоставил центру помещение на льготных условиях.
Развитие центров молодежного творчества — одна из наших приоритетных задач. В Балашихе около 20 тысяч детей занимаются
научно-техническим
творчеством. Мы заинтересованы в подготовке профессиональных кадров для городских предприятий
Сергей Юров, глава Балашихи.
По словам Вячеслава Чалого, центр молодежного инновационного творчества активно сотрудничает с предприятиями «Рубин»,
345-м  заводом, НИИИ. Он также добавил, что в планах открытие филиала центра в микрорайоне Железнодорожный. Всего в Подмосковье создано уже восемь центров инновационного молодежного творчества.
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