Власти Ликино‑Дулева планируют выкупить Куровские очистные сооружения до конца 2020 года

Гендиректор АО «Куровские очистные сооружения» Владимир Сухов договорился с руководством муниципалитета о выкупе частного объекта и передаче его в собственность Ликино-Дулева, процесс приобретения разделят на три года, в 2018 году будут выплачены первые 40 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«Куровские очистные сооружения будут приобретены в собственность городского округа Ликино-Дулево по просьбе гендиректора предприятия Владимира Сухова. Такое решение руководство муниципалитета приняло, основываясь на важности объекта в жизнеобеспечении города Куровское , деревень Давыдово и Новое, а также в целях повышения экологической безопасности этих территорий», — говорится в сообщении.

По сведениям Орехово-Зуевского информагентства, процесс приобретения разделят на три этапа, до 2020 года включительно. В 2018 году будут выплачены первые 40 миллионов рублей. Остальная сумма — на основании выводов независимой оценки стоимости имущества.