Ещё
Власти Ликино‑Дулева планируют выкупить Куровские очистные сооружения до конца 2020 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Ликино‑Дулева планируют выкупить Куровские очистные сооружения до конца 2020 года 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Гендиректор АО «Куровские очистные сооружения» Владимир Сухов договорился с руководством муниципалитета о выкупе частного объекта и передаче его в собственность Ликино-Дулева, процесс приобретения разделят на три года, в 2018 году будут выплачены первые 40 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте муниципалитета.
«Куровские очистные сооружения будут приобретены в собственность городского округа Ликино-Дулево по просьбе гендиректора предприятия Владимира Сухова. Такое решение руководство муниципалитета приняло, основываясь на важности объекта в жизнеобеспечении города Куровское, деревень Давыдово и Новое, а также в целях повышения экологической безопасности этих территорий», — говорится в сообщении.
По сведениям Орехово-Зуевского информагентства, процесс приобретения разделят на три этапа, до 2020 года включительно. В 2018 году будут выплачены первые 40 миллионов рублей. Остальная сумма — на основании выводов независимой оценки стоимости имущества.
РИАМО: последние новости
Фестиваль отечественных сыроваров станет главной особенностью ярмарки в Коломенском округе Более 13 тыс л донорской крови заготовили в Подмосковье в I квартале 2018 года Работу фитнес‑клуба приостановили на юго‑западе Москвы из‑за шума
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии275
США разместили в Греции ядерное оружие329
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда21
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти34
Засосало насмерть61
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:33
США разместили в Греции ядерное оружие
В мире
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение