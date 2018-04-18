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Сооружения газохимкомплекса Ликино‑Дулева передадут Подмосковью в 2018 году
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Сооружения газохимкомплекса Ликино‑Дулева передадут Подмосковью в 2018 году 

РИАМО 1 час назад
В собственность Московской области в 2018 году передадут сооружения газохимического комплекса в городе Куровское и газопровода низкого давления в селе Ильинский Погост Ликино-Дулева, решение об этом было принято на заседании Совета депутатов муниципалитета, сообщается на официальном сайте муниципалитета.
«Народные избранники решили передать в 2018 году сооружения газохимического комплекса в городе Куровское и газопровода низкого давления в селе Ильинский Погост в собственность Московской области. Это связано с тем, что муниципалитет не имеет полномочий по владению, распоряжению и обслуживанию данных объектов газового хозяйства», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе заседания депутаты утвердили на 2018 год методику расчета платы за вырубку зеленых насаждений на территории муниципалитета и изменения в прогнозный план приватизации на текущий год.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, в собственность городского округа Ликино-Дулево приняты бывшие ведомственные, а ныне бесхозные жилые дома и квартиры в деревнях Костино, Авсюнино и Анциферово.
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