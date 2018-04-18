Сооружения газохимкомплекса Ликино‑Дулева передадут Подмосковью в 2018 году

В собственность Московской области в 2018 году передадут сооружения газохимического комплекса в городе Куровское и газопровода низкого давления в селе Ильинский Погост Ликино-Дулева, решение об этом было принято на заседании Совета депутатов муниципалитета, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«Народные избранники решили передать в 2018 году сооружения газохимического комплекса в городе Куровское и газопровода низкого давления в селе Ильинский Погост в собственность Московской области. Это связано с тем, что муниципалитет не имеет полномочий по владению, распоряжению и обслуживанию данных объектов газового хозяйства», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе заседания депутаты утвердили на 2018 год методику расчета платы за вырубку зеленых насаждений на территории муниципалитета и изменения в прогнозный план приватизации на текущий год.