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Путин поручил ограничить блокировку счетов
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Путин поручил ограничить блокировку счетов 

Время бухгалтера 2 часа назад
Месяцем ранее президент побывал на встрече с женщинами-предпринимателями, где выслушал ряд предложений и жалоб представительниц малого и среднего бизнеса.
В том числе внимание Путина обратили на систематические блокировки расчетных счетов банками в процессе исполнения антиотмывочного закона.
Правительству РФ совместно с Центробанком до 1 сентября поручено разработать текст соответствующих нормативных поправок, которые запретят финансовым организациям необоснованно останавливать безналичные расчеты как физлиц, так и организаций.
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