Путин поручил ограничить блокировку счетов 

Месяцем ранее президент побывал на встрече с женщинами-предпринимателями, где выслушал ряд предложений и жалоб представительниц малого и среднего бизнеса.
В том числе внимание Путина обратили на систематические блокировки расчетных счетов банками в процессе исполнения антиотмывочного закона.
Правительству РФ совместно с Центробанком до 1 сентября поручено разработать текст соответствующих нормативных поправок, которые запретят финансовым организациям необоснованно останавливать безналичные расчеты как физлиц, так и организаций.