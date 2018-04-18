Путин поручил ограничить блокировку счетов

Месяцем ранее президент побывал на встрече с женщинами-предпринимателями, где выслушал ряд предложений и жалоб представительниц малого и среднего бизнеса.

В том числе внимание Путина обратили на систематические блокировки расчетных счетов банками в процессе исполнения антиотмывочного закона.