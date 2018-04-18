Нижегородский олень поступит в свободную продажу

С инициативой об внесении правок в закон о гербе выступил врио губернатора Глеб Никитин . Предложение обусловлено изменившимся федеральным законодательством, которое также стало более лояльно.

Сейчас существует ограниченный перечень случаев, когда можно использовать герб Нижегородской области . Как правило, размещение оленя допускается на официальных документах и в зданиях органов власти. Во всех остальных случаях необходимо получать какого-либо разрешение или уведомлять об использовании герба. Иначе его размещение может быть признано незаконным использованием или надругательством.

Нарушение порядка использования флага или герба области наказывается штрафом от 200 до 500 рублей (на граждан), 2000-4000 (на должностных лиц) и 5000-7000 рублей (на организации и предпринимателей). За надругательства ответственность строже: от штрафа в размере 1000-3000 рублей до «уголовки».

На заседании комитета Законодательного собрания по вопросам государственной власти области и местного самоуправления депутаты обсудили поправки в закон. В частности, предоставляется возможность использования герба гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями. Основное условие — такое использование не должно быть надругательством над символом Нижегородской области.

Чтобы законопроект вступил в силу, он должен быть одобрен на заседании Законодательного собрания. Ближайшее состоится 24 апреля.