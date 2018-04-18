Индустриальные парки будут созданы на базе пяти промышленных предприятий Нижегородской области 

Правительство Нижегородской области готовит заявки на включение в официальный реестр Минпромторга пяти индустриальных парков. Это позволит им получить бюджетные субсидии и дополнительные налоговые льготы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Как сообщил и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин, по поручению главы региона Глеба Никитина, будут подготовлены документы для включения индустриального парка на площадке Заволжского моторного завода в официальный реестр Минпромторга РФ. Документы будут поданы в мае, рассмотрение заявки может занять до трех месяцев.
При этом будет продолжена работа по присвоению статуса индустриальных парков другим промышленным площадкам региона. Это такие предприятия, как Горьковский автозавод и «AGC Борский стекольный завод». Кроме того, рассматривается возможность создания промышленных парков на площадках Нижегородского машиностроительного завода и парка «Ока-полимер».
Евгений Люлин напомнил, что индустриальные парки — это площадки со всей необходимой инженерной инфраструктурой. Наличие в регионе таких площадок позволит значительно сократить сроки запуска новых производств. Резиденты индустриальных парков смогут получить налоговые льготы. Так же ожидается увеличение числа рабочих мест и суммы налоговых поступлений в бюджет региона.
Напомним, в Заволжье планируется создать территорию опережающего социально-экономического развития.
Фото: government-nnov.ru