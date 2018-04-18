Полицейские спасли Тейлор Свифт от преследователя с веревкой и ножом

Мужчина в маске был арестован накануне возле дома певицы Тейлор Свифт в Лос-Анджелеcе , сообщает The Guardian

С собой у 38-летнего Джулиуса Сэндрока были нож, веревка и перчатки. Как рассказал Сэндрок, он собирался в гости к певице. Пока ему выдан судебный запрет приближаться к певице, мужчина на три дня помещен в камеру. Полиции Сэндрок сказал, что у него есть три пистолета, а также что он страдает от депрессии, обсессивно-компульсивного и биполярного расстройства. При себе у преследователя Тейлор Свифт найдены соответствующие медикаменты.

Ранее на концерте Ланы Дель Рей на нее специально упал неизвестный мужчина.