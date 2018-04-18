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Рубль компенсировал утреннее снижение и вышел в плюс
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Рубль компенсировал утреннее снижение и вышел в плюс 

Говорит Москва 1 час назад
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Отмечается, что рубль растёт на фоне новостей по санкциям.
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