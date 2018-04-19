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AFP: президент Южной Кореи заявил о стремлении подписать мирный договор с КНДР
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AFP: президент Южной Кореи заявил о стремлении подписать мирный договор с КНДР 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
ТАСС, 19 апреля. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в четверг о своем намерении подписать мирный договор с КНДР вместо соглашения о перемирии, которое действует после окончания Корейской войны в 1953 году. Об этом сообщило агентство AFP.
"Перемирие, которое продолжается 65 лет, должно завершиться, — заявил президент Южной Кореи. — Мы должны стремиться к тому, чтобы подписать мирный договор после объявления о прекращении войны".
Начальник Управления национальной безопасности при южнокорейском президенте Чон Ый Ён в минувшую среду заявил, что Республика Корея и США могут подписать мирное соглашение с КНДР в том случае, если она полностью откажется от своей ядерной программы.
Корейская война (1950-1953), в которой на стороне Южной Кореи участвовали США, закончилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально Республика Корея и США все еще находятся в состоянии войны с КНДР. Пхеньян неоднократно предлагал Вашингтону подписать мирный договор, если США откажутся от проведения в будущем всех военных маневров и других враждебных действий.
29 марта представители Пхеньяна и Сеула договорились о проведении 27 апреля встречи лидеров двух стран — Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне на границе Севера и Юга. США также обсуждает с КНДР вопрос о проведении встречи между американским президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая может пройти в конце мая — начале июня.
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