AFP: президент Южной Кореи заявил о стремлении подписать мирный договор с КНДР

ТАСС , 19 апреля. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в четверг о своем намерении подписать мирный договор с КНДР вместо соглашения о перемирии, которое действует после окончания Корейской войны в 1953 году. Об этом сообщило агентство AFP.

"Перемирие, которое продолжается 65 лет, должно завершиться, — заявил президент Южной Кореи. — Мы должны стремиться к тому, чтобы подписать мирный договор после объявления о прекращении войны".

Начальник Управления национальной безопасности при южнокорейском президенте Чон Ый Ён в минувшую среду заявил, что Республика Корея и США могут подписать мирное соглашение с КНДР в том случае, если она полностью откажется от своей ядерной программы.

Корейская война (1950-1953), в которой на стороне Южной Кореи участвовали США, закончилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально Республика Корея и США все еще находятся в состоянии войны с КНДР. Пхеньян неоднократно предлагал Вашингтону подписать мирный договор, если США откажутся от проведения в будущем всех военных маневров и других враждебных действий.