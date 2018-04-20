Ещё
Около 160 млн поездок в нижегородском транспорте было оплачено бесконтактным способом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 160 млн поездок в нижегородском транспорте было оплачено бесконтактным способом 

Vgoroden.ru 21 минуту назад
Фото: В городе N
Около 160 млн поездок пассажиры нижегородского транспорта оплатили бесконтактным способом в прошлом году. Об этом доложил директор ООО «СитиКард» Юрий Рябиков на заседании профильной комиссии городской думы 20 апреля.
Напомним, впервые бесконтактный способ оплаты проезда был внедрен в нижегородском метро год назад. Затем транспортные и банковские карты начала принимать канатная дорога. В сентябре данный способ оплаты стал доступен пассажирам наземного транспорта.
«Нижний Новгород является лидером по приему платежей бесконтактным способом в стране. В то же время, в прошлом году мы приняли 30 тысяч жалоб. Основное их количество касалось проездных на 16, 30 и 60 поездок, которые действуют в течение месяца. Если у гражданина они закончились, к примеру, 20 числа, ему нет смысла покупать новый», — пояснил Рябиков.
Большое количество замечаний, по его словам, также касалось отсутствия возможности оплачивать проезд с помощью транспортных и банковских карт на частных маршрутах. Однако, работа в данном направлении уже ведется. Бесконтактную оплату проезда планируется внедрить на большинстве маршрутов частных перевозчиков к чемпионату мира по футболу.
На третьем месте оказались жалобы, связанные с отсутствием стационарных терминалов на входе в автобусы, из-за чего пассажирам приходилось испытывать неудобства, обращаясь к кондуктору или водителю.
Напомним, схема движения транспорта изменится в Нижнем Новгороде во время проведения тестовых футбольных матчей.
Vgoroden.ru: последние новости
Нормы вылова ценных пород рыбы увеличены в Нижегородской области Нижегородская область станет «Умным регионом» Улицу Сергиевскую в Нижнем Новгороде перекроют на 1,5 месяца
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора103
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей520
Шойгу выступил с заявлением по Сирии68
В России начнут летать стоя75
«Весь салон залит кровью»150
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение