Около 160 млн поездок в нижегородском транспорте было оплачено бесконтактным способом

Около 160 млн поездок пассажиры нижегородского транспорта оплатили бесконтактным способом в прошлом году. Об этом доложил директор ООО «СитиКард» Юрий Рябиков на заседании профильной комиссии городской думы 20 апреля.

Напомним, впервые бесконтактный способ оплаты проезда был внедрен в нижегородском метро год назад. Затем транспортные и банковские карты начала принимать канатная дорога. В сентябре данный способ оплаты стал доступен пассажирам наземного транспорта.

«Нижний Новгород является лидером по приему платежей бесконтактным способом в стране. В то же время, в прошлом году мы приняли 30 тысяч жалоб. Основное их количество касалось проездных на 16, 30 и 60 поездок, которые действуют в течение месяца. Если у гражданина они закончились, к примеру, 20 числа, ему нет смысла покупать новый», — пояснил Рябиков.

Большое количество замечаний, по его словам, также касалось отсутствия возможности оплачивать проезд с помощью транспортных и банковских карт на частных маршрутах. Однако, работа в данном направлении уже ведется. Бесконтактную оплату проезда планируется внедрить на большинстве маршрутов частных перевозчиков к чемпионату мира по футболу.

На третьем месте оказались жалобы, связанные с отсутствием стационарных терминалов на входе в автобусы, из-за чего пассажирам приходилось испытывать неудобства, обращаясь к кондуктору или водителю.

Напомним, схема движения транспорта изменится в Нижнем Новгороде во время проведения тестовых футбольных матчей.