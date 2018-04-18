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В Челябинской области закрыли детдом, где насиловали воспитанников
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МЧС обратилось к москвичам

В Челябинской области закрыли детдом, где насиловали воспитанников 

Авторадио 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Поводом стала чрезвычайная ситуация, связанная с проблемами в водоснабжении. Дети будут переведены в другие интернаты. Между тем, интернет СМИ предполагают, что ЧС с водой лишь отговорка для закрытия учреждения, и на самом деле детдом расформировывают из-за расследования Следственного комитета. Уголовное дело было возбуждено после того, как сразу несколько воспитанников Лазурненского интерната рассказали приемным родителям о изнасилованиях со стороны педагогов. Кроме того, персонал продавал встречи с детьми педофилам. Часть сотрудников интерната уже вернулась к работе. Некоторым обвиняемым нашли другую работу или отправили в отпуск.
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