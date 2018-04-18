В Челябинской области закрыли детдом, где насиловали воспитанников 

Поводом стала чрезвычайная ситуация, связанная с проблемами в водоснабжении. Дети будут переведены в другие интернаты. Между тем, интернет СМИ предполагают, что ЧС с водой лишь отговорка для закрытия учреждения, и на самом деле детдом расформировывают из-за расследования Следственного комитета. Уголовное дело было возбуждено после того, как сразу несколько воспитанников Лазурненского интерната рассказали приемным родителям о изнасилованиях со стороны педагогов. Кроме того, персонал продавал встречи с детьми педофилам. Часть сотрудников интерната уже вернулась к работе. Некоторым обвиняемым нашли другую работу или отправили в отпуск.