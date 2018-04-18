В Челябинской области закроют скандальную школу-интернат

Министерство социальных отношений Челябинской области приняло решение закрыть школу-интернат, где правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту сексуального насилия над воспитанниками, пишет URA.RU со ссылкой на правительство региона.

Основанием для закрытия стала чрезвычайная ситуация в муниципалитете, на территории которого находится детское коррекционное учреждение. 29 марта 2017 года на водоводе в поселении произошла авария. Воспитанников интерната переведут другие учреждения. Увольнение сотрудников пройдет с соблюдением трудового законодательства.

В министерстве социальных отношений 13 апреля проводились оперативно-следственные действия в рамках расследования уголовного дела по факту насилия над детьми-сиротами в региональном интернате.

Силовиков интересовала документация, по которой сторонние учреждению люди попадали на территорию интерната. Сам интернат является муниципальным, его учредитель — администрация одного из районов области.

О том, что ответственность за случившееся должны нести и чиновники, выдавшие справки на посещение, ранее заявили в генпрокуратуре УрФО. При этом речь шла об управлении социальной защиты мэрии Челябинска , где выдали разрешение «дяде Сереже», пока единственному фигуранту уголовного дела.

Скандал вокруг школы-интерната для детей с задержками психического развития разразился в начале 2018 года. Тогда семеро усыновленных мальчиков в возрасте 10-14 лет рассказали приемным матерям о сексуальном насилии во время их нахождения в учреждении.

По обвинению в педофилии был задержан 51-летний челябинец Сергей К. Ему инкриминируют 11 эпизодов насилия над детьми. Следователи также проверили воспитателей интерната, но их вина не была установлена.