В Челябинской области закроют скандальную школу-интернат 

Министерство социальных отношений Челябинской области приняло решение закрыть школу-интернат, где правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту сексуального насилия над воспитанниками, пишет URA.RU со ссылкой на правительство региона.
Основанием для закрытия стала чрезвычайная ситуация в муниципалитете, на территории которого находится детское коррекционное учреждение. 29 марта 2017 года на водоводе в поселении произошла авария. Воспитанников интерната переведут другие учреждения. Увольнение сотрудников пройдет с соблюдением трудового законодательства.
В министерстве социальных отношений 13 апреля проводились оперативно-следственные действия в рамках расследования уголовного дела по факту насилия над детьми-сиротами в региональном интернате.
Силовиков интересовала документация, по которой сторонние учреждению люди попадали на территорию интерната. Сам интернат является муниципальным, его учредитель — администрация одного из районов области.
О том, что ответственность за случившееся должны нести и чиновники, выдавшие справки на посещение, ранее заявили в генпрокуратуре УрФО. При этом речь шла об управлении социальной защиты мэрии Челябинска, где выдали разрешение «дяде Сереже», пока единственному фигуранту уголовного дела.
Скандал вокруг школы-интерната для детей с задержками психического развития разразился в начале 2018 года. Тогда семеро усыновленных мальчиков в возрасте 10-14 лет рассказали приемным матерям о сексуальном насилии во время их нахождения в учреждении.
По обвинению в педофилии был задержан 51-летний челябинец Сергей К. Ему инкриминируют 11 эпизодов насилия над детьми. Следователи также проверили воспитателей интерната, но их вина не была установлена.
Уголовным делом занимается четвертое следственное управление СК РФ, расположенное в Екатеринбурге. Ход расследования держится в секрете из-за того, что речь идет о несовершеннолетних.