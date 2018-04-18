Превращенный в бордель для педофилов детдом под Челябинском закрыли

Министерство социальных отношений Челябинской области решило закрыть Лазурненскую школу-интернат для детей-сирот, воспитанники которой, предположительно, стали жертвами педофилов. Официальная причина закрытия — чрезвычайная ситуация с ограничением подачи воды в учреждение. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на представителя пресс-службы главы региона Олесю Лошкареву.

«Устранение аварии потребует длительного времени. Дети будут переведены в другие учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом родственных связей, сохранением непрерывности учебного процесса и, преимущественно, в территории, откуда прибыл ребенок. Увольнение сотрудников будет проведено с соблюдением всех необходимых процедур согласно трудовому законодательству», — сказала Лошкарева.

По делу об изнасиловании как минимум семерых несовершеннолетних воспитанников детского дома арестован 51-летний челябинец, которого дети называли дядя Сергей.

По версии следствия, он часто приезжал в интернат, водил ребят на озеро, угощал конфетами, шампанским и сигаретами, а потом насиловал. По рассказам мальчиков, насильников было двое, они якобы платили педагогам, чтобы те водили к ним детей.

Воспитатели прошли полиграф и вернулись к работе. В области второй месяц идут проверки детских учреждений.