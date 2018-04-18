Бирюков: сроки отключения горячей воды в Москве могут сократить

МОСКВА , 18 апр — РИА Недвижимость. Период отключения горячей воды в Москве для профилактических мероприятий в будущем может быть сокращён, сообщил РИА Недвижимость заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков

По его словам, отключать горячую воду в городе начнут поэтапно после завершения отопительного сезона, который стандартно завершается примерно в последние дни апреля.

"Есть график, с ним можно ознакомиться на наших порталах", — сказал Бирюков.

Он отметил, что сегодня горячая вода отключается на 10 дней, но допустил, что этот период в будущем может быть сокращён. Чиновник пояснил, что ещё восемь лет назад воду отключали на 20 и более дней, затем сроки были сокращены до 15 дней, а теперь дошли до 10 дней.

При этом Бирюков подчеркнул, что совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия.