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Бирюков: сроки отключения горячей воды в Москве могут сократить
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Бирюков: сроки отключения горячей воды в Москве могут сократить 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Недвижимость. Период отключения горячей воды в Москве для профилактических мероприятий в будущем может быть сокращён, сообщил РИА Недвижимость заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.
По его словам, отключать горячую воду в городе начнут поэтапно после завершения отопительного сезона, который стандартно завершается примерно в последние дни апреля.
"Есть график, с ним можно ознакомиться на наших порталах", — сказал Бирюков.
Он отметил, что сегодня горячая вода отключается на 10 дней, но допустил, что этот период в будущем может быть сокращён. Чиновник пояснил, что ещё восемь лет назад воду отключали на 20 и более дней, затем сроки были сокращены до 15 дней, а теперь дошли до 10 дней.
При этом Бирюков подчеркнул, что совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия.
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