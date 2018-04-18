Путь домой жителям района Третьей рабочей во Владивостоке перегородила стройка

Жители ул. Шиклинская и Тобольская обратились в СМИ с жалобой на действий застройщика, который ради сооружения высотного здания в районе Третьей рабочей лишил их привычного и удобного прохода к домам.

На земельном участке, который расположен на пр-те «Красного знамени» в районе кольца ул. Третья рабочая началась стройка многофункционального комплекса. Здесь возведут 26-этажное каркасно-монолитное здание, состоящее из стилобатной части переменной этажности от четырех до девяти этажей, с торговыми помещениями и выставочными павильонами. Также в здании будет бизнес-центр и парковка на семи этажах. На паспорте объекта указан срок завершения строительства: IV кв. 2019 г.

В администрации города отметили, что застройщик обустроил обходной путь для жителей района.

Однако граждане настроены негативно.

«Чтобы добраться до дома от остановки «3-я Рабочая» теперь приходится двигаться в обход, идти по мелкому гравию, которым отсыпан тротуар. Дальше — ямы и грязь, кстати, стекающая со стройки на проезжую часть. Раньше мы ходили по хорошо асфальтированному тротуару и поднимались по новой лестнице, а теперь приходится дополнительно преодолевать сотни метров. Пожилым это неудобно, да и малодым тоже», — возмущаются местные жители.