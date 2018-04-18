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Дом по улице Каслинская вряд ли сдадут не раньше 2021 года
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Дом по улице Каслинская вряд ли сдадут не раньше 2021 года 

АиФ 25 минут назад
Фото: АиФ
Недостроенный дом по улице Каслинская напротив Торгового центра в Челябинске, известный как ЖК «Княжеский», сдадут едва ли раньше 2021 года — об этом заявили на заседании комитета по строительной политике и ЖКХ областного парламента, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».
«Уже есть решение по этой «этажерке», но афишировать мы его пока не будем, — пояснил министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин. — Многое придётся переделывать и сносить часть конструкций. На это уйдет и 2020 год, а сдать дом сможем, по предварительным данным, не раньше 2021 года».
Также министр рассказал о других проблемных домах в регионе — в «дорожной карте» их насчитывается не менее 45. Вдобавок в министерстве ведут работу по 6 домам в Копейске и дольщикам ЖК «Яркая жизнь», которые не входят в «дорожную карту». В прошлом году удалось ввести в эксплуатацию 8 домов, а до конца этого года ещё 20 многоэтажек должны принять новосёлов. В 2019 году планируется решить вопрос с 15 домами.
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