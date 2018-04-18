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Врио губернатора планирует развивать авиасообщение Кемеровской области
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Врио губернатора планирует развивать авиасообщение Кемеровской области 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти планируют развивать авиасообщение Кузбасса с другими регионами и даже странами.
Как заявил Врио губернатора региона на заседании клуба глав моногородов в Белове, развитие авиасообщения Кузбасса положительно скажется на его инвестиционной привлекательности. Благодаря развитию авиасообщения с другими субъектами РФ и странами власти планируют вернуть в Кемеровскую область уехавших бизнесменом.
Цивилев считает, что именно развитие авиасообщения поможет региону улучшить состояние бизнеса и туризма. Кроме того, это необходимо местным жителям. При этом цены на билеты должны остаться приемлемыми.
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