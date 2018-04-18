Врио губернатора планирует развивать авиасообщение Кемеровской области

Как заявил Врио губернатора региона на заседании клуба глав моногородов в Белове, развитие авиасообщения Кузбасса положительно скажется на его инвестиционной привлекательности. Благодаря развитию авиасообщения с другими субъектами РФ и странами власти планируют вернуть в Кемеровскую область уехавших бизнесменом.

Цивилев считает, что именно развитие авиасообщения поможет региону улучшить состояние бизнеса и туризма. Кроме того, это необходимо местным жителям. При этом цены на билеты должны остаться приемлемыми.